2019/11/27 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتاب شعور بالخوف لدى الجمهور الرياضي العراقي واتحاد الكرة، من عدم استمرار المدرب سريتشكو كاتانيتش مع اسود الرافدين.

وقال مصدر مقرب من كاتانيتش، إن “الاتحاد العراقي

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