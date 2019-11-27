الحشد يكشف عن تحركات لعناصر داعش الارهابي في جبال حمرين والجزيرة

2019/11/27 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول عمليات اللواء 35 في الحشد الشعبي باسم حسين، اليوم الأربعاء، جميع قواطع المسؤولية مؤمنة في صلاح الدين، فيما بين هناك بعض التحركات لعناصر

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