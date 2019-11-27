الزراعة تعلن تسويق أكثر من 46 مليون بيضة خلال الشهر الحالي

2019/11/27 | 13:23

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية زراعة بغداد/ الرصافة، الأربعاء (27 تشرين الثاني 2019) تسويقها لأكثر من (46) مليون بيضة خلال شهر تشرين الثاني الحالي إلى الأسواق المحلية.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "هذه الزيادة الملحوظة تأتي في كمية الإنتاج إلى دعم الوزارة للمنتج المحلي".

وأكدت، أن "هذا الأمر شجع أصحاب المشاريع لزيادة الطاقة الإنتاجية لمشاريعهم والتي نفذت وفق نظام التربية بالأقفاص، ضمن قروض المبادرة الزراعية للحكومة العراقية".

وبينت المديرة بحسب البيان أنها "لازالت مستمرة بعملية تعفير بذور محصول الحنطة، كما إنها تستعد للبدء بحملة مكافحة ذبابة الفاكهة والياسمين على أشجار الحمضيات، حيث بلغت كمية البذور المعفرة لأكثر من (900 ) طنا باستخدام مبيد (الديفيدند) الموزع بشكل مجاني من قبل دائرة وقاية المزروعات".

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