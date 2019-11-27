ضبط إضراراً بالمال العام في دائرتين حكوميتين بالبصرة

2019/11/27 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكُّنت ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة في هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، من ضبط كمية من مادة الإسمنت العائدة ملكيتها إلى بلدية أم قصر مخزونة لأكثر من سنتين؛ ممَّا أدى إلى تحجُّر المادة وعدم صلاحيتها للاستخدام.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انها "قامت بضبط (162) طناً من مادة الإسمنت العائد إلى بلدية أم قصر مخزونة داخل اثنين من السايلوات متروكة منذ أكثر من سنتين؛ الأمر الذي أدى إلى تحجُّر المادة وعدم صلاحيتها للاستخدام".

وأضافت إن "ملاكاتها تمكنت، في عملية منفصلة، من ضبط متهم بالجرم المشهود أثناء انتحاله صفة متقاعد متوفٍ؛ بغية تسلٌّم الراتب التقاعدي باستخدام هوية تقاعدية مزورة".

واكدت أن "المتهم اعترف أثناء التحقيق معه بتسلُّم مبلغ مقداره 75 مليون دينار، تمثِّل مستحقات ورواتب متروكة، كما أسفرت العملية عن ضبط جميع المستمسكات الأصلية الخاصة بالمتهم".

وبينت أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمضبوطات في العمليتين اللتين نُفِّذَتا بناءً على مذكرتين قضائيتين، وعرضهما رفقة المتهم على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة، الذي قرر توقيف المتهم في القضية الثانية على ذمة التحقيق".

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