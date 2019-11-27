الرئيس السوري يشكك بمصداقية عملية قتل البغدادي ويصفها بـ(المسرحية المذهلة)

2019/11/27 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نشرت صحيفة "باري ماتش" الفرنسية، اليوم الأربعاء، مقتطفات عن مقابلة صحفية اجرتها مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكرت الصحيفة الفرنسية، ان الأسد وجه سؤالا خلال المقابلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حول تصفية زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وقال الأسد: "دائما ما أضحك عندما يطرح هذا السؤال (هل زودت سوريا الولايات المتحدة بمعلومات حول البغدادي)، لأن السؤال الأهم الذي يجب طرحه: هل قتل البغدادي على الإطلاق؟ هل المسرحية المذهلة التي لعبها الأمريكيون حدثت بالفعل؟".

وأشار الرئيس السوري إلى أن "ترامب كان يمزح عندما شكره على مساعدته في القضاء على زعيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، هذه إحدى نكاته".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في 27 تشرين الأول الماضي، القضاء على الإرهابي أبو بكر البغدادي، موضحا أن البغدادي فجر سترته الناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود شمال غربي سوريا.

وتزعم أبو بكر البغدادي، واسمه الحقيقي إبراهيم عوض إبراهيم البدري، تنظيم "داعش" الإرهابي منذ عام 2014، بعد أن أعلن دولته المزعومة وإحياء "الخلافة الإسلامية" في الشرق الأوسط من مسجد الموصل في العراق.

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