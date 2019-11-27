النقابة الوطنية للصحفيين تدين اقتحام قوة امنية لقناة فضائية في بغداد

2019/11/27 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دانت النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، اليوم الاربعاء، اقتحام قوة امنية لمكتب قناة "دجلة" الفضائية عند منتصف الليل من اجل تنفيذ قرار هيئة الاعلام والاتصالات القاضي باغلاق اكثر 14 مؤسسة اعلامية وصحفية.

وقالت وحدة رصد النقابة الوطنية، في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "قرار الهيئة استهدف القنوات التي تعمل على تغطية الاحتجاجات ونفذ فقط على قناة دجلة الفضائية".

واضافت، ان "هيئة الاعلام والاتصالات دائماً ما تهدد وسائل الاعلام بلوائح البث الإذاعي والتلفزيوني، ولا يوجد نص في قانون هيئة الهيئة رقم 65 لسنة 2004 يتحدث عن اغلاق وسائل الاعلام اذا خالفت قواعد البث الاعلامي".

وكانت هيئة الاعلام والاتصالات قد أرسلت كتاباً رسمياً الى وزارة الداخلية، ينص على "استناداً لصلاحيات هيئة الاعلام والاتصالات في تنظيم قطاعي الاعلام والاتصالات ونظراً لمخالفات لائحة قواعد البث الاعلامي وتنفيذاً للصلاحيات الممنوحة تقرر غلق مكاتب القنوات الفضائية ادناه لمدة ثلاثة اشهر وفي حال عدم إلتزامها بلائحة قواعد البث الاعلامي يتم اتخاذ اجراءات قانونية اكثر ردعاً: مكتب قناة العربية الحدث، NRT باللغة الكردية، ANB، دجلة، الشرقية، نيوز، الفلوجة، الرشيد، هنا بغداد، الحرة".

واكدت على اغلاق "راديو الناس، سوا، اذاعة اليوم، نوا، اضافة الى غلق القنوات والمكاتب غير المرخصة".

ومن منطلق الخرق القانوني الذي ارتكبته الحكومة بعد قرار هيئة الاعلام والاتصالات، فإن النقابة الوطنية تدعو كافة وسائل الاعلام التي شملها قرار الاغلاق وتم اغلاقها، الى مراجعتها لغرض تشكيل فريق قانوني من محامي النقابة للطعن بالقرار قضائياً.

واكدت النقابة، ان "تنفيذ قرار هيئة الاعلام والاتصالات القاضي بإغلاق قناة دجلة الفضائية وعدد من القنوات الاخرى تكميم للافواه وتقييد لحرية العمل الصحفي، التي كفلها الدستور وقانون حرية العمل الصحفي".

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