بالتزامن مع التظاهرات .. عبطان يخرج من عباءة الحكيم: اعلنت استقلاليتي

2019/11/27 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اكد وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان القيادي في تيار الحكمة ،اليوم الاربعاء، انشقاقه عن التيار الذي يقوده عمار الحكيم.وقال عبطان عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، إنه “ردّاً على استفسارات الأحبة من اصدقائي و ابنائي وإخوتي و اخواتي، أود أن اؤكد بأني قد أعلنت إستقلاليتي عن أي إنتماءٍ لحزبٍ او […]

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