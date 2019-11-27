مدافع المنتخب: الفوز على قطر مفتاح التأهل ويجب التركيز على اللقاء المقبل

2019/11/27 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب أحمد إبراهيم، مدافع المنتخب الوطني، زملاءه بالتركيز على المباراتين المقبلتين في بطولة الخليج، مؤكدًا أنَّ الفوز على منتخب قطر في الافتتاح لا يعني التتويج باللقب.

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