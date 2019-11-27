منخفض جوي يتمركز غرب العراق.. وهذه فرص الأمطار

2019/11/27 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، عن منخفض جوي يتمركز غرب العراق، كما كشف عن فرص الامطار في البلاد.

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