عبدالله أبو شرخ - عن خرافة التعدد الفكري والثقافي !!!

2019/11/27 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالله_أبو_شرخ غرب وشرق ..علماني وإسلامي !!!إن الشمس التي تشرق علينا هنا في الشرق، هي ذاتها الشمس التي أشرقت على كوبرنيكوس وجاليليو ..والبرق الخاطف وهزيم الرعد الذي كان يؤرق الشمال الأوروبي هما نفس البرق والرعد في فلسطين والعراق ومصر والشرق الأوسط ..إن المعارف التي كان يتخيلها القدماء على صورة حكايا ساذجة وأساطير لم تختلف إلا باختلاف بيئة الصحراء العربية عن صحراء الجليد في سيبيريا ..بل إن جسم الإنسان......

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