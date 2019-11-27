عبدالله أبو شرخ - قصة قصيرة - فراشات وسام !

2019/11/27 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالله_أبو_شرخ قصة قصيرةفراشات وسام !وسام يكبر ..يشتري من البقالة ..يعد النقود ..يلقي شعرا وحكمة ..يفوز في المسابقات ..يقرأ ألغاز تختخ ونوسة ..يحب القفز والركض ..يعشق البحر ..يكبر أكثر ..يرسم لوحة ..ينظم قصيدة ..يكتب قصة ..ينسج مقالا مثيرا ..يروي حكايا المخيم مثل حكايا أليكس في بلاد العجائب ..في الربيع يطارد الفراشات ..يعجب ببنت الجيران ذات العينين العسليتين والشعر البني ..اندلعت الانتفاض......

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