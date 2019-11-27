سعيد مضيه - إميل توما: في كنف السلطنة كانت بدايات الاستيطان الصهيوني

2019/11/27 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_مضيه عرض جزئي لكتا به "العرب والتطور التاريخي في الشرق الأوسط"-3 تسرب الغزو الصهيوني في معية التغلغل الامبريالي في الأقطار العربية الخاضعة للسيطرة العثمانية.وبعكس ما يتقول البعض عن رفض السلطنة منح فلسطين لليهود فإن الدلائل المادية تبين أن الصهاينة وجدوا مجالا رحبا في فلسطين إبان العهد العثماني.اغتنم المنور الفلسطيني، النائب محمد روحي الخالدي، عضويته البرلمانية للطواف بالمستوطنات، وخرج بدر......

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