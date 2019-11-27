الزبيدي يتحدث عن “ساعة الصفر” وسعي دولتين خليجيتين لإطلاق سراح معتقلي داعش في ذي قار

2019/11/27 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- كشف القيادي في المجلس الأعلى الاسلامي باقر جبر الزبيدي، الأربعاء، عن تزايد خطر داعش في عدد من المحافظات، فيما تحدث عن ما أسماها بـ “ساعة الصفر” التي تبدأ مع قيام دولتين خليجيتين بإطلاق سراح الآلاف من عناصر داعش المحكومين بالإعدام من “سجن الحوت” في ذي قار وذلك على غرار ماحصل عام 2013 ...

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