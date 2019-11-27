أبرز ماجاء في كلمة رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء

2019/11/27 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- أبرز ماجاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 26 تشرين الثاني 2019 • بعد 1 / 10 حصلت أشياء مؤسفة كثيرة خلال التظاهرات اضرّت كثيرا بالناس، حيث ذهب شهداء اعزاء وجرحى من المتظاهرين والقوات المسلحة . • وجهنا بمتابعة تفاصيل تقرير الامم المتحدة ...

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