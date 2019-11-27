القبض على تاجر مخدرات شرق بغداد

2019/11/27 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوة من الشرطة الاتحادية اليوم الاربعاء، القبض على أحد المتاجرين بالمواد المخدرة وتم ضبط بحوزته كمية من المخدرات واسلحة.

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