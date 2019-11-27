عادل عبد المهدي يحذر من انهيار النظام وصِدام اهلي

2019/11/27 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، من "انهيار للنظام وصِدام أهلي خطير" مع استمرار التظاهرات الجارية في البلاد واعمال العنف...

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