اقليم كوردستان يعلن توفر المحاصيل الزراعية المحلية للفصول الاربعة

2019/11/27 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزير الزارعة والمصادر المائية بيكرد طالباني يوم الاربعاء عن توفر المحاصيل الزراعية على مدار فصول السنة في اقليم كوردستان، مشيرة الى بذل مساع لوضع اساس كبير لتلك المحاصيل في الاسواق الداخلية.

وقالت طالباني للصحفيين على هامش مشاركتها في المؤتمر الزراعي الثالث في قضاء كلار، انه على مدار فصول السنة الاربعة تتوفر لدينا المحاصيل الزراعية التي يتم انتاجها محليا وما شاهدته اليوم في المنطقة يثبت توفر المحاصيل الشتوية".

واشارت الى ان "هذا يظهر امكانية وضع اساس كبير للمنتجات المحلية في الاسواق الداخلية، وفي الوقت ذاته نشرع في تحديد المحاصيل التي تكون مفقودة في الفصول الاخرى"، مضيفة ان "فلاحينا يتجهون رويدا رويدا نحو إنتاج محاصيل متنوعة".

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