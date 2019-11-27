انفجار قوي في ولاية تكساس الأميركية

2019/11/27 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

وقع انفجار قوي، اليوم الأربعاء، في مصنع كيميائي بولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أعلنت فرق الإنقاذ أن الحريق

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