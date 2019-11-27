تسجيل هزة ارضية في منطقتي ازمر ودربنديخان في محافظة السليمانية

2019/11/27 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان، تسجيل هزة أرضية في منطقتي ازمر ودربنديخان في محافظة السليمانية.

وأوضحت المديرية في بيان

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