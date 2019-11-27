عبد المهدي في اقوى خطاب له منذ بدأ الاحتجاجات: اذا انهار النظام سيحدث صدام اهلي خطير

2019/11/27 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حذر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ،اليوم الاربعاء، من حدوث صدام اهلي خطير في حال انهيار النظام السياسي.وقال عبد المهدي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت ليلة امس، إنه “بعد 1 / 10 حصلت أشياء مؤسفة كثيرة خلال التظاهرات اضرّت كثيرا بالناس، حيث ذهب شهداء اعزاء وجرحى من […]

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