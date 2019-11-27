بدء استلام الذمم المالية والمتعلقات الإدارية لأعضاء مجلس ديالى

2019/11/27 | 13:54

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بغداد اليوم-ديالى

اعلن نائب محافظ ديالى كريم زنكنه، الأربعاء (27 تشرين الثاني 2019)، بدء استلام الذمم المالية والمتعلقات الإدارية لأعضاء مجلس المحافظة.

وقال زنكنه في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "لجنة مركزية برئاسته باشرت اليوم باستلام الذمم المالية والمتعلقات الإدارية لأعضاء مجلس ديالى تطبيقا للقوانين والقرارات الرسمية الصادرة عن مجلس النواب".

واضاف، أن "لجان مختصة ستشرف على ملف استلام الذمم والمتعلقات وفق الاختصاصات".

بغداد اليوم- ديالى

دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، الأربعاء (27 تشرين الثاني 2019)، الى تأمين قرى "شيخ بابا" في محافظة ديالى، بعد توجيهه رسالة الى وزارة الدفاع، لإرسال تعزيزات عسكرية تنهي خطر الخلايا النائ

بغداد اليوم-البصرة

أعلنت مديريَّة تحقيق البصرة في هيأة النزاهة، الأربعاء (27 تشرين الثاني 2019)، تمكُّن ملاكاتها من ضبط كمية من مادة الإسمنت العائدة ملكيتها إلى بلدية أم قصر مخزونة لأكثر من سنتين؛ ممَّا أدى إلى تحجُّر المادة وعدم صلاحيتها للاستخدا

بغداد اليوم- ديالى

تظاهر العشرات من أهالي محافظة ديالى، أغلبهم من الطلبة، الأربعاء (27 تشرين الثاني، 2019)، أمام مبنى مجلس المحافظة، للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية فيما قطعت القوات الامنية طريق تقاطع البلدة بالكامل.

وقال مدير مكتب حقوق الان

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