انفجار قوي بمصنع كيميائي في ولاية تكساس الأمريكية

2019/11/27 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وقع انفجار قوي، اليوم الأربعاء، في مصنع كيميائي بولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب وكالة "فرانس برس"، أعلنت فرق الإنقاذ أن الحريق تسبب باندفاع كتلة هائلة من اللهب في الجو، قائلا: "الرجاء أخذ العلم أن الجميع يجب أن يقوموا بإخلاء المنطقة في شعاع 800 متر حول مصنع "تي بي سي" في بورت نيشيس.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الانفجار وقع في مدينة "بورت نيتشز" في ولاية تكساس، ولم ترد تقارير بعد عن سقوط قتلى أو مصابين جراء الانفجار.

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