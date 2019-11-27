النزاهة تضبط متهماً انتحل صفة العمل في الهيأة داخل عقاري نينوى

2019/11/27 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة النزاهة عن تمكنها من ضبط منتحل صفة موظف بهيأة النزاهة في محافظة نينوى، مبينة أن المتهم تم ضبطه في دائرة التسجيل العقاري – الزهور.

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