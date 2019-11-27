نتائج الوجبة الثانية والدور الثالث لقبول الطلبة في التعليم الحكومي الخاص الصباحي

2019/11/27 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج الوجبة الثانية من قبول الطلبة ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي.

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