مسعود يزور رئيس الاتحاد الخليجي ويبحث معه سبل تعزيز الاواصر بين الاتحادين

2019/11/27 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود اليوم الاربعاء، رئيس الاتحاد الخليجي رئيس الاتحاد القطري للعبة الشيخ حمد بن خليفة في مقر الاتحاد في العاصمة القطرية الدوحة .

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