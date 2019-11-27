روسيا.. أكثر من مليون فرصة عمل

2019/11/27 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت بيانات لمصلحة الإحصاء الفدرالية الروسية "روس ستات"، أن عدد الشواغر في الشركات بروسيا بلغ في نهاية الربع الثاني من هذا العام 1.1 مليون شاغر.

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