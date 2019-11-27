الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تخطط للاستثمار في طرح أرامكو السعودية

2019/11/27 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدران مطلعان لرويترز يوم الأربعاء إن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تخطط للاستثمار في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية.

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