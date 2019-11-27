ميركل: أوروبا لا يمكنها الدفاع عن نفسها بمفردها

2019/11/27 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الأربعاء، أن الحفاظ على حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمر بالغ الأهمية لألمانيا.

وأضافت ميركل في كلمة أمام أعضاء البرلمان: الحفاظ

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