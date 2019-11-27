ضبط مواطن ينتحل صفة موظف في هيأة النزاهة في نينوى

2019/11/27 | 14:19

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العهد نيوز – بغداد

أعلنت هيأة النزاهة، تمكنها من ضبط منتحل صفة موظف بهيأة النزاهة في محافظة نينوى، مبينة أن المتهم تم ضبطه في دائرة التسجيل

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