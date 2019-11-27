بالوثيقة.. اعفاء مدير شركة نفط ذي قار من منصبه وتعيين بديل له

2019/11/27 | 14:25

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بغداد اليوم- ذي قار

اعلن محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، الأربعاء (27 تشرين الثاني 2019)، اعفاء مدير عام شركة نفط ذي قار ...





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