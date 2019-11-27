محافظ ذي قار يعفي مدير شركة نفط المحافظة ويكلف بديلا عنه

2019/11/27 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي، اليوم الاربعاء، عن اعفاء مدير عام شركة نفط ذي قار من منصبه، داعياً الوزارة لاختيار بديل من ابناء المحافظة.

وشدد الدخيلي في بيان تلقته "الغد برس"، على "ضرورة تسمية مديرا جديداً من ابناء المحافظة خدمةً لمصالح المواطنين في المحافظة"، مؤكداً على "اهمية اختيار البديل المناسب وفق لجان استشارية مختصة ورفع السير الذاتية للكفاءات الإدارية والفنية وأن يكون للمحافظة دور في تحقيق العدالة من بينهم دون أي تمييز بين شخص وآخر" .

وكلفت الوزارة معاون المدير كريم ياسر بإدارة الشركة بالوكالة لحين تسمية البديل.

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