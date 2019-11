مهرجان القاهرة السينمائي يصور النجوم بتقنية Starbot

2019/11/27 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:احتفى مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41 بالنجوم والحضور عبر تصويرهم بطريقة مميزة تستخدم في حفلات الأوسكار.

واستخدم المصورون في المهرجان تقنية Starbot الشهيرة المستعملة في هوليوود، والتي تعتمد على تصوير حركة قصيرة للفنان بتقنية التصوير البطيء، لتظهر نتيجة مميزة عن الصور العادية.ونشر الحساب الرسمي للمهرجان في صفحته على "إنستغرام" أبرز الفيديوهات التي التقطت للنجوم والفنانين العرب والأجانب الذين حضروا فعالياته.ومن بين أبرز النجوم العرب الذين تم تصويرهم بتلك التقنية كانت الفنانة المصرية يسرا، بفيديو مميز خلال الافتتاح.كما ظهرت من بين الفيديوهات لقطات للفنانة حلا شيحا وهي توجه قبلة للمعجبين عبر الكاميرات، والفنانة اللبنانية نور.

View this post on Instagram We brought the Starbot straight from Hollywood to the #CIFF41 Opening Ceremony red carpet, where our stars could have some fun, and strut their stuff! من هوليود إلي إفتتاح مهرجان القاهرة السنيمائي الدولي في دورته الواحد والأربعين..أحدث تقنيات تصوير النجوم! #CIFF41 Starbot A post shared by Cairo Film Festival (@cairofilms) on Nov 21, 2019 at 12:50pm PST

