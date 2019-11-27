الدخيلي يعلن إعفاء مدير عام شركة نفط ذي قار

2019/11/27 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي عن اعفاء مدير عام شركة نفط ذي قار من منصبه" داعياً "وزارة النفط لاختيار بديل من أبناء المحافظة".

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