بالصور.. قطع طرق في داخل كربلاء والرابط مع النجف

2019/11/27 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء: الفرات نيوز} قطع محتجون طرقاً في داخل مدينة كربلاء، والرباط مع محافظة النجف.

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