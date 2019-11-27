الدخيلي يعلن اعفاء مدير عام شركة نفط ذي قار من منصبه ويدعو لاختيار بديل من ابناء المحافظة

2019/11/27 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعفى محافظ ذي قار عادل الدخيلي ،اليوم الاربعاء، مدير عام شركة نفط ذي قار من منصبه، داعياً الوزارة لاختيار بديل من ابناء المحافظة .

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