منصور الريكان - ثورة الشهداء

2019/11/27 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منصور_الريكان بينما ينتابني الحزن أجلس قبالة فانوس جدتي القديمْأحفر أخدود ذاكرتي وأصلب روحي ولا منقذ من أسايْالرماد كثير وبحبوحة الصبر هاجت على محمل الجد من عابثينْهكذا رقص في بلادي الفاسدونْوأسأل هذا المخاض وكيف أتى هاجسي من قرونْبلادي تناهبها العابثونْترى كيف زادني المرابطون على أرواحنا وزادوا مرابطهم بالسوادْأقتفيكٓ-;- أيها الوطن وصبراً على ما فاتني من ظنونْأنا بلسم الشرق أ......

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