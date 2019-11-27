مؤيد عبد الستار - قبل أن يقع الفاس برأس الحكومة والناس

2019/11/27 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مؤيد_عبد_الستار التظاهرات والاعتصامات مستمرة منذ أسابيع وقد تستمر في قابل الايام والاسابيع القادمة ايضا .هذه الاحتجاجات المشروعة تواجه عنفا غير مبرر من القوى الامنية بينما تلقى الدعم والمساندة من قبل جموع ابناء الشعب في بغداد والمدن الاخرى .الالاف بل نستطيع القول الملايين عن بكرة أبيها تشارك في دعم هذه الاحتجاجات المشروعة .الحكومة وجيشها المسلح بالحديد والنار وقواها الامنية الاخرى تستخدم الغازات ا......

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