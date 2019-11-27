وزارة النفط تقرر اعفاء مدير عام شركة نفط ذي قار

2019/11/27 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت وزارة النفط العراقية اليوم الاربعاء اعفاء مدير عام شركة نفط ذي قار من منصبه

وقررت الوزارة تكليف معاونه لادارة عمل الشركة.

وشهدت الشركة امس هجوما مسلحا شنه مجهولون على مهندسين معتصمين امام بوابة الشركة جنوبي العراق

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