2019/11/27 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، عن تفاصيل مهمة في عملية تحرير عميد المعهد العالي للتطوير الامني والإداري التابع لوزارة الداخلية، اللواء "ياس...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير عراقي يكشف تفاصيل مهمة عن تحرير اللواء المختطف) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير عراقي يكشف تفاصيل مهمة عن تحرير اللواء المختطف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).