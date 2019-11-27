إحباط عملية تهريب مخدّرات بـ121 مليون دولار!

2019/11/27 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

تمكنت السلطات الإسبانية من إحباط عملية تهريب مخدّرات ضخمة، اعتمدت أسلوباً فريداً من نوعه، في دلالة على التطوّر الهائل للعصابات الكبيرة في

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