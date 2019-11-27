محافظ ذي قار يعفي مدير شركة النفظ ويدعو الوزارة لاختيار بديل

2019/11/27 | 14:49

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العهد نيوز – ذي قار

اعلن محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، اعفاء مدير عام شركة نفط ذي قار من منصبه، داعياً الوزارة لاختيار بديل من ابناء

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