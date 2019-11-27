2019/11/27 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات حسم الجدل حول موعد إنهاء عملها ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات حسم الجدل حول موعد إنهاء عملها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).