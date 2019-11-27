جنايات الكوت: الحبس الشديد لعضو مجلس واسط الحالي هاشم مكسر

2019/11/27 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدرت محكمة جنح الكوت، اليوم الاربعاء، حكما بالحبس الشديد بحق عضو مجلس محافظة واسط الحالي هاشم مكسر.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "محكمة جنح الكوت أًصدرت حكما بالحبس الشديد بحق عضو مجلس محافظة واسط الحالي هاشم مكسر".

واضاف أن "القرار صدر وفق المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتي تنص يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين: كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة".

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