زرع 10 الآف شجرة بلوط في السليمانية

2019/11/27 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تقوم مدينة السليمانية بزراعة قرابة الـ 10 آلاف شجرة بلوط للحفاظ على بيئة المدينة وزيادة المساحات الخضراء فيها.

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