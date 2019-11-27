السيد الخامنئي: الشعب الإيراني أحبط مؤامرة واسعة وخطيرة جداً

2019/11/27 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال المرشد الايراني آية الله العظمى السيد علي خامنئي اليوم الأربعاء إن الشعب الإيراني أحبط مؤامرة، في إشارة إلى الاضطرابات التي اندلعت بعد زيادة أسعار الوقود.

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