وزير الشباب والرياضة د. احمد رياض يعلن عن تخصيص تكريم للمنتخب الوطني من مجلس الوزراء بعد الفوز على قطر في افتتاح خليجي 24

2019/11/27 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرالشبابوالرياضةد.احمدرياضيعلنعنتخصيصتكريمللمنتخبالوطنيمنمجلسالوزراءبعدالفوزعلىقطرفيافتتاحخليجي24

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