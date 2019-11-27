علي المسعود - حضورالفنان التشكيلي (محمود عبود فهمي) في الحراك الشعبي و في ثورة اكتوبر

2019/11/27 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_المسعود ( محمود عبود فهمي ) فنان عراقي تنقل بين مرافيء المنافي والاغتراب حاملا جذوره الرافدينية الاصيلة ,تتلمذ على يد اساتذة الفن الروسي وعلى أصول المدرسة السوفيتية المعروفة بأصولها الفنية الصارمة.وعمل تدريسيا في النرويج عام 1999 الى عام 2002 وبعدها باشر العمل في الامارات بتدريسه لمادة الرسم في معهد الفن الخاص، ومراكز الاطفال والفتيات في الشارقة يتعامل مع المطبوعات في رسم القصص للأطفال من خلال الأسلوب وال......

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