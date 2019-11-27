2019/11/27 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشفت مصادر "سكاي نيوز عربية"، أن رئاسة الجمهورية اللبنانية لم تدعُ بعد إلى الاستشارات النيابية الملزمة، التي كانت مقررة الخميس، لاختيار رئيس

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