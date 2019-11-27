رغم انتهاء أزمته مع سان جيرمان.. نيمار في نفق المجهول

2019/11/27 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغلف الغموض مستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، رغم انتهاء أزمته مع باريس سان جيرمان، وانحسار الغضب الجماهيري تجاهه.

وأكد تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، أن نيمار

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