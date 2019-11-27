رئيس الوزراء يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي أردوغان

2019/11/27 | 15:26

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بغداد اليوم-بغداد

تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء (27 تشرين الثاني 2019)، اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، لبحث العلاقات الجانبية بين البلدين.





وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، تلقى، اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، لبحث العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين والتعاون في الملفات المشتركة وفي مجال مكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان، أن "الرئيس التركي، أعرب عن دعمه لوحدة العراق واستقراره ولتطوير العلاقات في المجالات كافة، ولجهود الحكومة في الاستجابة لمطالب المتظاهرين".

وأشار البيان الى أن "رئيس مجلس الوزراء شرح الاوضاع الجارية، خصوصا التظاهرات السلمية واسلوب التعامل معها والتمييز بينها وبين مجاميع من المخربين الذين يستخدمون العنف ومهاجمة القوات الامنية وتهديد وترهيب المواطنين والمدارس والدوائر وتعطيل المصالح وحرق البنايات".

وتابع، أن "الرئيس اردوغان، أشاد بالحكمة والصبر في اسلوب الحكومة في التعامل مع هذه الاحداث واهمية فرض النظام والقانون والاستماع لمطالب الشعب العراقي".

ولفت البيان الى أن "رئيس مجلس الوزراء، أكد، اعتزازه بالعلاقات مع تركيا وبالرغبة المشتركة لتطويرها واهمية التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار ومواجهة الإرهاب"، مشيراً الى "سعي الحكومة الجاد لتحقيق الاصلاحات التي يتطلع اليها الشعب العراقي".

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وقال المصدر في حديث لـ (بغد

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وقال اسماعيل في حديث لـ( بغداد اليوم)،إنه &

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